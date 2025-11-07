POL-PDLU: Verkehrsunfall - Rollerfahrer leicht verletzt

Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag (06.11.25) im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen in der Hauptstraße in Schifferstadt durch. Hierbei musste die Polizei insgesamt zehn Verstöße feststellen und ahnden. Unter anderem wurden drei Autofahrer sowie ein Fahrradfahrer bei der Bediendung eines Handys während der Fahr festgestellt. Darüber hinaus war ein Autofahrer nicht angeschnallt sowie ...

