POL-PDLU: Verkehrsunfall - Rollerfahrer leicht verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (06.11.25) gegen 15:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Ludwigstraße / Leininger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Rollerfahrer. Der 25-jährige Autofahrer übersah den vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Rollerfahrer, welcher in Folge des Zusammenstoßes zu Boden fiel. Der Rollerfahrer wurde durch einen Krankenwagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500EUR.

