Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Wohnungseinbrüche

Otterstadt (ots)

Am Freitagabend, den 07.11.2025 zwischen 18:00 Uhr und 22:20 Uhr kam es in Otterstadt zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser. Bei den Einbrüchen wurden durch bislang unbekannte Täterschaft vermutlich Hebelwerkzeuge verwendet, um Türen und Fenster aufzubrechen. Anschließend wurden die Anwesen durchwühlt und Diebesgut in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet. Insbesondere im Hinblick auf die dunkle Jahreszeit empfiehlt die Polizei die eigenen Immobilien hinsichtlich deren Sicherheitsstandards zu überprüfen. Hierbei kann eine Kontaktaufnahme zur Polizei hilfreich sein. Auch empfiehlt es sich im eigenen Umfeld aufmerksam zu bleiben und Auffälligkeiten der Polizei zu melden.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de sowie die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell