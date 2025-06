Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Fernseher entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.06.2025, im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Zedeliusstraße zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Die Täter verschafften sich gewaltsam über das Küchenfenster Zutritt zur Wohnung. Im Anschluss wurde ein Fernseher aus dem Wohnzimmer entwendet. Abschließend wurde durch ein bereits beschädigtes und offenstehendes Fenster ein Fahrrad in die Wohnung geworfen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Beschuldigten und dem Geschädigten um Personen, die miteinander bekannt sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell