Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Ladendiebstahl in Großhandel - Täter flüchten

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.06.2025 gegen 12:40 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte männliche Personen in einem Großhandelsmarkt in der Güterstraße ein Schleifgerät zu entwenden. Einer der Täter versuchte zunächst, das Gerät unter seinem Pullover im Hosenbund zu verstecken. Als dies misslang und Zeugen aufmerksam wurden, begab sich der Täter in den hinteren Bereich des Marktes und legte das Gerät in ein Lagerregal zurück. Anschließend verließen beide Personen fluchtartig das Geschäft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den flüchtigen Personen unter der Rufnummer 04421 942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell