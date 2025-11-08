PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl in Büroraum einer Bäckerei

Speyer (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 04.11.2025, 13:00 Uhr und dem 05.11.2025, circa 05:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täterschaft in einen Büroraum einer Bäckerei eingebrochen. Hierbei wurde Bargeld in Höhe von 684EUR entwendet.

Haben Sie in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges in der Lauergasse in Speyer beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Speyer, unter Telefonnummer 06232-137 0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

