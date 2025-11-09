Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gasaustritt in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag, dem 07.11.2025 gegen 15.30 Uhr kam es in der Bismarckstraße in Böhl-Iggelheim zu einem Gasaustritt. Im Rahmen von Bauarbeiten wurde versehentlich eine Gasleitung beschädigt, was zu einem Gasaustritt führte. Durch regelmäßige Messungen der Feuerwehr, konnte eine Gefahr für die Anwohner ausgeschlossen werden. Trotzdem wurden die Anwohner vorsichtshalber aufgefordert Fenster und Türen zu schließen, bis die Gasleitung durch eine Fachfirma abgedichtet werden konnte.

