PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gasaustritt in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag, dem 07.11.2025 gegen 15.30 Uhr kam es in der Bismarckstraße in Böhl-Iggelheim zu einem Gasaustritt. Im Rahmen von Bauarbeiten wurde versehentlich eine Gasleitung beschädigt, was zu einem Gasaustritt führte. Durch regelmäßige Messungen der Feuerwehr, konnte eine Gefahr für die Anwohner ausgeschlossen werden. Trotzdem wurden die Anwohner vorsichtshalber aufgefordert Fenster und Türen zu schließen, bis die Gasleitung durch eine Fachfirma abgedichtet werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 09:05

    POL-PDLU: Mehrere Wohnungseinbrüche

    Speyer/Otterstadt (ots) - Am Samstagabend, den 08.11.2025 zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr kam es im Ginsterweg in Speyer zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täterschaft versuchte hierbei den Rollladen im vorderen Bereich des Anwesens hochzudrücken und so in das Gebäude hineinzugelangen. Die Anwohner bemerkten dies, weshalb von der Tat abgelassen wurde und es sich somit um einen Versuch handelt. Kurze Zeit ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 12:00

    POL-PDLU: Mehrere Wohnungseinbrüche

    Otterstadt (ots) - Am Freitagabend, den 07.11.2025 zwischen 18:00 Uhr und 22:20 Uhr kam es in Otterstadt zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser. Bei den Einbrüchen wurden durch bislang unbekannte Täterschaft vermutlich Hebelwerkzeuge verwendet, um Türen und Fenster aufzubrechen. Anschließend wurden die Anwesen durchwühlt und Diebesgut in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet. Insbesondere im Hinblick auf die ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 11:58

    POL-PDLU: Einbruchdiebstahl in Büroraum einer Bäckerei

    Speyer (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 04.11.2025, 13:00 Uhr und dem 05.11.2025, circa 05:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täterschaft in einen Büroraum einer Bäckerei eingebrochen. Hierbei wurde Bargeld in Höhe von 684EUR entwendet. Haben Sie in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges in der Lauergasse in Speyer beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Speyer, unter Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren