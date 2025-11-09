Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen, dem 08.11., gegen 03:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Unfall im Bereich eines Kreisverkehrs der L533 in Mutterstadt. Vor Ort konnten die Beamten einen verlassenen, verschlossenen Transporter feststellen, der zuvor geradeaus über den Kreisverkehr gefahren ist und dort mit einer Mauer kollidierte. Da sich der Fahrer bei dem Unfall offensichtlich verletzt hatte und sein Verbleib, wie auch sein Verletzungsmuster unklar waren, wurde die Umgebung durch die Beamten und auch mittels Drohne abgesucht. Auch an der Halteranschrift konnte niemand angetroffen werden, woraufhin der Transporter abgeschleppt wurde. Gegen 07.00 Uhr meldete sich der 61-jährige Halter des Transporters telefonisch auf hiesiger Dienststelle. Er gab an, dass er wegen Unachtsamkeit den Unfall verursacht hätte und er nur leicht verletzt sei. Die Beamten, die den Mann im Anschluss aufsuchten konnten noch einen Atemalkoholgehalt von 0,36 Promille feststellen. Woraufhin ihm zwei Blutproben entnommen wurden, damit die Rechtsmedizin den Blutalkoholgehalt zum Unfallzeitpunkt berechnen kann. Den Fahrer erwarten jetzt Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs, welche in der Regel mit dem Entzug der Fahrerlaubnis einhergehen.

