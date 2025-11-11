Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeuge beobachtet Ladendieb

Schifferstadt (ots)

Am Montagabend, dem 10.11.2025 gegen 17:15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge wie eine männliche Person Lebensmittel im Kaufland unter seine Kleidung steckte. Der 49-jährige Zeuge meldete dies einer Mitarbeiterin des Supermarktes. An der Kasse konnte der 27-jährige Tatverdächtige schließlich festgehalten und kontrolliert werden. Unter seiner Kleidung befanden sich Waren im Wert von ca. 17EUR, welcher er nicht bezahlte. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeidienststelle wurde er wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell