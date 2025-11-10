POL-PDLU: Frankenthal - Verstoß § 24a StVG

Mutterstadt (ots) - Am frühen Samstagmorgen, dem 08.11., gegen 03:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Unfall im Bereich eines Kreisverkehrs der L533 in Mutterstadt. Vor Ort konnten die Beamten einen verlassenen, verschlossenen Transporter feststellen, der zuvor geradeaus über den Kreisverkehr gefahren ist und dort mit einer Mauer kollidierte. Da sich der Fahrer bei dem Unfall offensichtlich verletzt hatte und sein Verbleib, ...

mehr