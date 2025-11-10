PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Frankenthal - Verstoß § 24a StVG

Frankenthal (ots)

Am Sonntagabend, den 09.11.2025, gegen 22:15 Uhr wurde ein schwarzer Volkswagen in der Eichendorffstraße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 24-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf vorherigen Cannabiskonsum. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem vorliegenden Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Cannabis gem. § 24a StVG eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
