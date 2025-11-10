Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fensterscheibe von leerstehendem Markt zerstört
Bergneustadt (ots)
Unbekannte haben am Samstagabend (8. November) eine Fensterscheibe eines ehemaligen Discountermarktes in der Straße "Henneweide" zerstört. Mehrere Zeugen hatten der Polizei gegen 19:40 Uhr eine Explosion gemeldet und etwa sechs dunkel gekleidete Personen im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren weglaufen sehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell