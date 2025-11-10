Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kleinkraftrad gestohlen
Gummersbach (ots)
Diebe haben am Sonntag (9. November) ein weißes Kleinkraftrad der Marke Piaggio gestohlen. Das Kleinkraftrad mit dem Kennzeichen 324KIK war zur Tatzeit zwischen 8 Uhr und 21 Uhr in der Friedensstraße vor einem Wohnhaus abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
