Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall an Verkehrsinsel
Gummersbach (ots)
An einer Querungshilfe für Fußgänger kam es am Freitag (7. November) zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Eine 63-Jährige aus Gummersbach fuhr gegen 12 Uhr auf der Vollmerhauser Straße in Richtung Niederseßmar. Der Verkehr stockte. Plötzlich trat eine 42-jährige Fußgängerin unvermittelt an einer Querungshilfe in der Nähe der Lachtstraße auf die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Auto. Die 42-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.
