Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Betrug - Bankmitarbeiterin verhindert Schlimmeres

Wiehl (ots)

Als am Freitagmittag (7. November) eine 82-Jährige aus Wiehl zur Bank ging und darum bat, von ihrem Sparbuch so viel Geld wie möglich abzuheben, kam das der Bankangestellten seltsam vor. Sie informierte die Polizei. Die 82-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass sie von einer unbekannten Person angerufen worden war, die sie unter Druck gesetzt hatte. Weshalb genau die Person von ihr verlangte, zur Bank zu gehen, wusste die Seniorin in ihrem Schock nicht mehr. Die Polizei rät, niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Menschen herauszugeben. Gewiefte Betrüger versuchen mit immer neuen Tricks und Geschichten an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Dabei versuchen die Kriminellen insbesondere ältere Menschen zu verängstigen und setzen sie einem enormen Druck aus. Die Polizei rät daher, solche Gespräche sofort zu beenden und die Polizei zu verständigen.

