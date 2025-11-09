PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Betrug - Bankmitarbeiterin verhindert Schlimmeres

Wiehl (ots)

Als am Freitagmittag (7. November) eine 82-Jährige aus Wiehl zur Bank ging und darum bat, von ihrem Sparbuch so viel Geld wie möglich abzuheben, kam das der Bankangestellten seltsam vor. Sie informierte die Polizei. Die 82-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass sie von einer unbekannten Person angerufen worden war, die sie unter Druck gesetzt hatte. Weshalb genau die Person von ihr verlangte, zur Bank zu gehen, wusste die Seniorin in ihrem Schock nicht mehr. Die Polizei rät, niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Menschen herauszugeben. Gewiefte Betrüger versuchen mit immer neuen Tricks und Geschichten an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Dabei versuchen die Kriminellen insbesondere ältere Menschen zu verängstigen und setzen sie einem enormen Druck aus. Die Polizei rät daher, solche Gespräche sofort zu beenden und die Polizei zu verständigen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 09.11.2025 – 10:00

    POL-GM: Einbrecher machen sich an Auto zu schaffen

    Gummersbach (ots) - In der Gerhart-Hauptmann-Straße hatten es Einbrecher auf einen Audi abgesehen. Die Einbrecher verschafften sich gegen 01:15 Uhr über ein Kellerfenster Zugang zum Haus, indem sie gewaltsam das Fenstergitter aufbogen. Vom Keller gelangten sie in die Garage. Dort durchsuchten sie einen geparkten Audi und machten sich am Zündschloss zu schaffen. Als eine aufgeschreckte Nachbarin nachsah, flüchteten ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 09:57

    POL-GM: Diebe entkommen mit Bargeld und Uhren

    Lindlar (ots) - Zwischen 18:30 Uhr und 20:15 Uhr am Samstag (8. November) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Lindenbaum" ein. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und entkamen mit vier Taschenuhren, einer Armbanduhr und Bargeld. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 13:39

    POL-GM: Verpuffung in Zwei-Familienhaus

    Wipperfürth (ots) - Am Morgen des 08.11.2025 kam es in der Ursulinenstraße in Wipperfürth zu einer explosionsartigen Verpuffung im Erdgeschoss eines Zwei-Familienhauses. Dabei kam es zu einem Gebäudeschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Ein 45-jähriger Wipperfürther wurde durch die Verpuffung schwer verletzt und unter Lebensgefahr mittels Rettungshubschrauber in ein Fachkrankenhaus geflogen. Die Ursache der ...

    mehr
