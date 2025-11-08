PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verpuffung in Zwei-Familienhaus

Wipperfürth (ots)

Am Morgen des 08.11.2025 kam es in der Ursulinenstraße in Wipperfürth zu einer explosionsartigen Verpuffung im Erdgeschoss eines Zwei-Familienhauses. Dabei kam es zu einem Gebäudeschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Ein 45-jähriger Wipperfürther wurde durch die Verpuffung schwer verletzt und unter Lebensgefahr mittels Rettungshubschrauber in ein Fachkrankenhaus geflogen. Die Ursache der Verpuffung ist unklar, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 09:45

    POL-GM: Brandlegung in Friedhofsbüro

    Hückeswagen (ots) - Zwischen dem 4. November (Dienstag, 17 Uhr) und dem 5. November (Mittwoch, 08 Uhr) hebelten Unbekannte die Eingangstür zum Verwaltungsbüro eines Friedhofs in der Straße "Am Kamp" in Hückeswagen auf. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen und verteilten diverse Gegenstände und Inventar auf dem Fußboden. Anschließend setzten die Täter einen stoffbezogenen Stuhl sowie einen Schrank ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:45

    POL-GM: Sakraler Gegenstand gestohlen

    Engelskirchen (ots) - Am helllichten Tag begaben sich Unbekannte in eine Kirche in der Straße "Burger Weg" und stahlen das bronzene Rednerpult (sog. Adlerpult). Die Täter entkamen unerkannt. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch (5. November) in der Zeit von 08 Uhr bis 17:30 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:45

    POL-GM: Rücksichtslose Fahrweise kostet 22-Jährigen den Führerschein

    Hückeswagen (ots) - Am 6. November (Donnerstag) führten Polizeibeamte auf der Straße "Linde" in Hückeswagen Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 16 Uhr bemerkten die Beamten einen Autofahrenden in einem Mini Cooper, welcher die Kontrollstelle mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Hückeswagen passierte. Da sich die Polizisten bereits in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren