Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Verpuffung in Zwei-Familienhaus
Wipperfürth (ots)
Am Morgen des 08.11.2025 kam es in der Ursulinenstraße in Wipperfürth zu einer explosionsartigen Verpuffung im Erdgeschoss eines Zwei-Familienhauses. Dabei kam es zu einem Gebäudeschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Ein 45-jähriger Wipperfürther wurde durch die Verpuffung schwer verletzt und unter Lebensgefahr mittels Rettungshubschrauber in ein Fachkrankenhaus geflogen. Die Ursache der Verpuffung ist unklar, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell