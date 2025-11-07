Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rücksichtslose Fahrweise kostet 22-Jährigen den Führerschein

Hückeswagen (ots)

Am 6. November (Donnerstag) führten Polizeibeamte auf der Straße "Linde" in Hückeswagen Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 16 Uhr bemerkten die Beamten einen Autofahrenden in einem Mini Cooper, welcher die Kontrollstelle mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Hückeswagen passierte. Da sich die Polizisten bereits in einer Fahrzeugkontrolle befanden, konnte zu diesem Zeitpunkt keine Geschwindigkeitsmessung erfolgen. Eine gute Stunde später (17:10 Uhr) durchfuhr der Mini Cooper die Kontrollstelle in entgegengesetzter Fahrtrichtung, Richtung Radevormwald, erneut. Ausgangs einer Rechtskurve beschleunigte der Fahrer den Mini stark und überholte trotz vorhandener, durchgezogener Leitlinie und Sichteinschränkung durch eine unmittelbar folgende Linkskurve, drei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 97 km/h bei erlaubten 50 km/h. Ermittlungen im Nachgang führten zu einem 22-Jährigen aus Radevormwald, welcher als Fahrzeugführer identifiziert werden konnte. Sein Führerschein wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

