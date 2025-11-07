Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Schullandheim ein

Bergneustadt (ots)

Bereits zweimal waren Kriminelle diese Woche in der Straße "Zum Dreiort" aktiv. Durch ein bereits beschädigtes Fenster gelangten sie in der Nacht vom 4. November auf den 5. November (Mittwoch) in die Räumlichkeiten eines Schullandheims. Im Inneren hebelten die Einbrecher mehrere Türen im Erdgeschoss auf und stahlen aus der Küche einen Kaffeevollautomaten sowie ein Ceran-Kochfeld. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (6. November) suchten die Kriminellen das Schullandheim erneut auf. Durch das beschädigte Fenster stiegen sie in das Gebäude ein und schlugen mehrere Glastüren ein, um in das Obergeschoss der Einrichtung zu gelangen. Die Unbekannten durchwühlten Seminarräume und erbeuteten Bühnenequipment und Musikboxen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell