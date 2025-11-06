Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer fährt auf Polizeibeamten zu - Zeugen gesucht

Bergneustadt (ots)

Auf einem Supermarktparkplatz in der Stadionstraße wollten Polizeibeamte am Mittwochabend (5. November, 19:35 Uhr) einen grauen Ford Focus samt Insassen kontrollieren. Als sich ein Beamter auf das stehende Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GM-T580 zubewegte, fuhr der Fahrzeugführer unvermittelt los. Durch einen Sprung zur Seite, konnte der Polizist verhindern, von dem Auto erfasst zu werden. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin mit aufheulendem Motorengeräusch und hoher Geschwindigkeit in Richtung der Kölner Straße.

Nur wenige Minuten später (19:37 Uhr) ging bei der Einsatzleitstelle ein Notruf ein. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer hatte die Polizei kontaktiert, nachdem es auf der Kölner Straße, unweit der Einmündung zur Straße "Herweg", zu einem Verkehrsunfall zwischen seinem Auto und einem grauen Ford Focus gekommen war. Der 24-jährige Gummersbacher war auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Derschlag unterwegs, als er den Ford bemerkte, welcher ein anderes Auto überholte und ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der 24-Jährige nicht verhindern, dass der Ford die linke Fahrzeugseite des Mercedes touchierte. Der Fahrzeugführer des Fords flüchtete daraufhin weiter auf der Kölner Straße in Richtung der Bergneustädter Innenstadt. Der Ford war mit zwei männlichen Personen besetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell