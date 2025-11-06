Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte brechen in Tiefgarage ein
Hückeswagen (ots)
In der Nacht von Dienstag (4. November) auf Mittwoch hebelten Unbekannte die Zugangstür einer Tiefgarage in der Fürstenbergstraße auf. Von einem dort abgestellten E-Bike stahlen sie die Reifen und die Gummigriffe. Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
