Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Tiefgarage ein

Hückeswagen (ots)

In der Nacht von Dienstag (4. November) auf Mittwoch hebelten Unbekannte die Zugangstür einer Tiefgarage in der Fürstenbergstraße auf. Von einem dort abgestellten E-Bike stahlen sie die Reifen und die Gummigriffe. Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

