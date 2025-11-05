Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Discountermarkt

Radevormwald (ots)

Drei Unbekannte verschafften sich am Dienstag (4. November) Zugang zu einem Lebensmitteldiscountermarkt in der Erlenbacher Straße. Gegen 19:40 Uhr hebelte einer der Unbekannten ein Fenster auf und gelangte so in das Büro des Marktes, während die anderen beiden im Verkaufsraum waren. Als ein Mitarbeiter das Vorhaben störte, flüchteten die Drei ohne Beute mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Einer der unbekannten Männer war etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und war von schlanker Statur. Laut Zeugenaussagen war er mit einem weißen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Zudem hatte er einen Dreitagebart und dunkle Haare. Der zweite Unbekannte war etwa 1,70 Meter groß und etwa Mitte 20. Er trug eine weiße Jacke mit hellblauen Streifen und eine beigefarbene Hose. Der dritte Unbekannte war etwa 50 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur und trug eine blaue Arbeitsjacke und blaue Jeans. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

