PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher steigen in Pizzeria ein

Hückeswagen (ots)

Auf bisher unbekannte Art und Weise drangen Kriminelle am Sonntag (2. November) in eine Pizzeria in der Straße "Am Schwarzen Weg" ein. Auf der Videoaufzeichnung ist eine dunkel gekleidete männliche Person mit stämmiger Statur zu erkennen, die sich gegen 23:35 Uhr in den Räumen aufhielt. Die Einbrecher entkamen mit einem dreistelligen Eurobetrag. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:00

    POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Waldbröl (ots) - Ein Anwohner der Grünenbacher Straße alarmierte am Montag (3. November) gegen 8:10 Uhr die Polizei, weil er über eine Handy-App eine vermummte männliche Person beobachten konnte, die sich auf seinem Grundstück aufhielt. Die eingetroffenen Polizisten stellten fest, dass Unbekannte die Glasscheiben der Terrassen- und der Haustür des Einfamilienhauses eingeschlagen hatten. Im Haus durchwühlten die ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:45

    POL-GM: Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Marienheide (ots) - Zwischen 16 Uhr am Samstag (1. November) und 17:45 Uhr am Sonntag versuchten Unbekannte zunächst, eine Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Eickenstraße aufzuhebeln. Als die Unbekannten daran scheiterten hebelten sie das Fenster zu einer Erdgeschosswohnung auf. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten eine Armbanduhr. Ob die Diebe noch mehr Beute machten, stand zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:40

    POL-GM: Einbrecher entkommt mit Uhren und Schmuck

    Hückeswagen (ots) - Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten Einbrecher zwischen Donnerstag (30. Oktober) und Montag (3. November, 00:15 Uhr) in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße. Die Unbekannten entkamen mit zwei hochwertigen Uhren und Schmuck. Auch in ein Nachbarhaus gelangten die Einbrecher über die Terrassentür. Ob dort etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren