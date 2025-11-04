Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher steigen in Pizzeria ein

Hückeswagen (ots)

Auf bisher unbekannte Art und Weise drangen Kriminelle am Sonntag (2. November) in eine Pizzeria in der Straße "Am Schwarzen Weg" ein. Auf der Videoaufzeichnung ist eine dunkel gekleidete männliche Person mit stämmiger Statur zu erkennen, die sich gegen 23:35 Uhr in den Räumen aufhielt. Die Einbrecher entkamen mit einem dreistelligen Eurobetrag. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

