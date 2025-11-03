PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Marienheide (ots)

Zwischen 16 Uhr am Samstag (1. November) und 17:45 Uhr am Sonntag versuchten Unbekannte zunächst, eine Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Eickenstraße aufzuhebeln. Als die Unbekannten daran scheiterten hebelten sie das Fenster zu einer Erdgeschosswohnung auf. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten eine Armbanduhr. Ob die Diebe noch mehr Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

