Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher entkommt mit Uhren und Schmuck

Hückeswagen (ots)

Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten Einbrecher zwischen Donnerstag (30. Oktober) und Montag (3. November, 00:15 Uhr) in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße. Die Unbekannten entkamen mit zwei hochwertigen Uhren und Schmuck. Auch in ein Nachbarhaus gelangten die Einbrecher über die Terrassentür. Ob dort etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

