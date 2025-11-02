Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelec aus Carport gestohlen
Waldbröl (ots)
Unbekannte stahlen am Samstag (1. November) zwischen 15:30 Uhr und 15:40 Uhr ein Pedelec, das in einem Carport in der Landrat-Maurer-Straße stand. Es handelt sich um ein blaues, vollgefedertes Pedelec der Marke "Pivot" mit gelben Handgriffen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
