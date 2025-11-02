Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus
Lindlar (ots)
Am Samstag (1. November) schlugen Einbrecher zwischen 13:30 Uhr und 19:50 Uhr die Glasscheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Horpestraße ein und betraten die Räume. Nachdem die Kriminellen Schränke und Schubladen durchwühlt hatten, entkamen sie mit Schmuck, Bargeld und Kleidung. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
