POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Gummersbach (ots) - Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch (29. Oktober) gegen 9:30 Uhr zwei Personen, die eine "Gift-Box" in der Heerstraße in Derschlag aufhebelten. Als die Täter von der Zeugin angesprochen wurden, flüchteten sie mit einem schwarzen VW-Kombi. Die Kriminellen erbeuteten Kleidung, Geschirr und Stofftiere. Bei den Unbekannten handelte es sich um zwei Frauen, ca. 30-40 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Eine ...

