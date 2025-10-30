POL-GM: Unbekannte brechen Transporter auf

Wipperfürth (ots) - Am Mittwoch (29. Oktober) hebelten Einbrecher zwischen 11 Uhr und 19 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Siebenborn" auf. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume und entkamen in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

