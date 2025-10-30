Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte brechen Transporter auf
Wiehl (ots)
In der Zeit von Montag (27. Oktober) bis Mittwoch brachen Kriminelle das Schloss der Laderaumtür eines Transporters auf, der in der Kampstraße in Oberwiehl stand. Die Unbekannten stahlen mehrere Werkzeuge und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell