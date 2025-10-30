PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Sekundenschlaf - Von der Straße abgekommen

Radevormwald (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober) war ein 23-jähriger Remscheider mit seinem VW auf der Hardtstraße in Radevormwald unterwegs. Unweit der Einmündung Grünentaler Straße kam er gegen 16:10 Uhr infolge von Sekundenschlaf von der Straße ab, beschädigte drei geparkte Autos und das Fallrohr einer Dachrinne. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 29.10.2025 – 12:39

    POL-GM: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 86-Jährige - Festnahme

    Radevormwald (ots) - Eine 86-Jährige aus Radevormwald erhielt am Dienstag (28. Oktober) einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Der Betrüger gaukelte ihr vor, dass Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto festgestellt worden seien und deshalb ihr Konto gesperrt sei. Um ihr eine neue Karte zukommen zu lassen, benötige er ihre Bankkarte und ihre PIN. Kurz darauf erschien ein vermeintlicher Mitarbeiter der Bank bei ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 09:00

    POL-GM: Komplettrad von geparktem Fiat gestohlen

    Gummersbach (ots) - Zwischen 16 Uhr am Montag (27. Oktober) und 08:00 Uhr am Dienstag haben Unbekannte ein Komplettrad von einem Fiat Panda gestohlen. Der Fiat stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Dieringhauser Straße in der Nähe der Marie-Juchacz-Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 09:00

    POL-GM: Kabel und Rohre aus Rohbau gestohlen

    Wiehl (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (24. Oktober) und Montagmorgen haben Unbekannte Stromkabel, Verteilerkästen und Kupferrohre aus einem Rohbau in der Straße "Am Frauenbusch" gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
