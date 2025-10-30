Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Sekundenschlaf - Von der Straße abgekommen
Radevormwald (ots)
Am Mittwoch (29. Oktober) war ein 23-jähriger Remscheider mit seinem VW auf der Hardtstraße in Radevormwald unterwegs. Unweit der Einmündung Grünentaler Straße kam er gegen 16:10 Uhr infolge von Sekundenschlaf von der Straße ab, beschädigte drei geparkte Autos und das Fallrohr einer Dachrinne. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.
