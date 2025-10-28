POL-GM: Kabel und Rohre aus Rohbau gestohlen

Hückeswagen (ots) - Anfang Oktober erhielt eine 68-Jährige Hückeswagenerin eine E-Mail von ihrer angeblichen Bank. In der Mail wurde die Seniorin aufgefordert eine Telefonnummer anzurufen, da ihr Konto nicht sicher sei und Maßnahmen zur Sicherung nötig seien. Dieser Aufforderung kam die Seniorin nach. Der vermeintliche Bankmitarbeiter glich ihre Daten ab, wobei er bereits alle Informationen hatte und die Seniorin die ...

mehr