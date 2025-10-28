Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kabel und Rohre aus Rohbau gestohlen
Wiehl (ots)
Zwischen Freitagnachmittag (24. Oktober) und Montagmorgen haben Unbekannte Stromkabel, Verteilerkästen und Kupferrohre aus einem Rohbau in der Straße "Am Frauenbusch" gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
