Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Person am Bahnübergang Ehreshoven vom Zug erfasst und schwer verletzt /

Engelskirchen (ots)

Am 26.10.2025 gegen 14:38 Uhr trat ein 74-jähriger Engelskirchener am Bahnübergang Ehreshoven / L136 bei heruntergelassenen Schranken auf die Gleise und wurde von der herannahenden Bahn erfasst. Er verblieb schwerverletzt und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die L136 und die Bahnlinie der RB 25 war während des gesamten Einsatzes gesperrt; der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Der Zugführer und weitere Fahrgäste wurden durch Notfallseelsorger betreut. Das Unfallaufnahmeteam des Oberbergischen Kreises war ebenfalls vor Ort und unterstützte die Bundespolizei bei der Unfallaufnahme. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem großen Kräfteaufgebot vor Ort.

