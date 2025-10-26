PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Person am Bahnübergang Ehreshoven vom Zug erfasst und schwer verletzt /

Engelskirchen (ots)

Am 26.10.2025 gegen 14:38 Uhr trat ein 74-jähriger Engelskirchener am Bahnübergang Ehreshoven / L136 bei heruntergelassenen Schranken auf die Gleise und wurde von der herannahenden Bahn erfasst. Er verblieb schwerverletzt und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die L136 und die Bahnlinie der RB 25 war während des gesamten Einsatzes gesperrt; der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Der Zugführer und weitere Fahrgäste wurden durch Notfallseelsorger betreut. Das Unfallaufnahmeteam des Oberbergischen Kreises war ebenfalls vor Ort und unterstützte die Bundespolizei bei der Unfallaufnahme. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem großen Kräfteaufgebot vor Ort.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 11:34

    POL-GM: Autofahrer gerät ins Schleudern und prallt gegen zwei weitere Fahrzeuge

    Gummersbach Vollmerhausen (ots) - Ein 73 jähriger Gummersbacher verletzte sich heute in den frühen Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall schwer. Er fuhr gegen 04:15 Uhr auf der Vollmerhauser Straße aus Richtung Niederseßmar in Fahrtrichtung Ründeroth, als er in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Sein Fahrzeug schleuderte dadurch ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 11:05

    POL-GM: Einbrecher kamen durch den Wintergarten

    Engelskirchen (ots) - Zwischen 20:50 Uhr am Mittwoch (22. Oktober) und 00:05 Uhr am Donnerstag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Dorffeld" eingestiegen. Was gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren