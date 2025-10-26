Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher kamen durch den Wintergarten
Engelskirchen (ots)
Zwischen 20:50 Uhr am Mittwoch (22. Oktober) und 00:05 Uhr am Donnerstag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Dorffeld" eingestiegen. Was gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
