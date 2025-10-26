Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Tresor bei Einbruch gestohlen
Waldbröl (ots)
Zwischen 17:30 Uhr am Freitag (24. Oktober) und 08:50 Uhr am Samstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Eichendorffweg". Über ein Fenster gelangten die Einbrecher in den Keller des Hauses. Von dort aus durchsuchten sie diverse Räume des Hauses und entkamen mit einem Tresor. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
