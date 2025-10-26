PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Transporter kippt bei Unfall auf der L306 auf die Seite

Gummersbach (ots)

Ein 19-Jähriger aus Lindlar fuhr am Samstag (25. Oktober) gegen 08:20 Uhr auf der L306/Gelpestraße in Richtung Neuremscheid. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken kippte der Renault Master auf die Seite, rutschte über die Straße und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der 19-Jährige als auch sein 24-jähriger Beifahrer aus Gummersbach zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die L306 wurde für die Bergung des Fahrzeugs voll gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 26.10.2025 – 11:05

    POL-GM: Einbrecher kamen durch den Wintergarten

    Engelskirchen (ots) - Zwischen 20:50 Uhr am Mittwoch (22. Oktober) und 00:05 Uhr am Donnerstag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Dorffeld" eingestiegen. Was gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 11:05

    POL-GM: Tresor bei Einbruch gestohlen

    Waldbröl (ots) - Zwischen 17:30 Uhr am Freitag (24. Oktober) und 08:50 Uhr am Samstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Eichendorffweg". Über ein Fenster gelangten die Einbrecher in den Keller des Hauses. Von dort aus durchsuchten sie diverse Räume des Hauses und entkamen mit einem Tresor. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 11:00

    POL-GM: Einbrecher entkommen mit Schmuck

    Gummersbach (ots) - Auf Schmuck hatten es Einbrecher abgesehen, die zwischen 18:20 Uhr und 23:40 Uhr am Freitag (24. Oktober) in ein Einfamilienhaus in der Zeppelinstraße eingebrochen sind. Die Unbekannten versuchten, über die Terrassentür in das Gebäude zu gelangen. Als das nicht gelang, verschafften sie sich über ein Fenster Zugang zum Haus. Sie flüchteten mit Schmuck als Beute. Hinweise nimmt die zentrale ...

    mehr
