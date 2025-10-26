Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Transporter kippt bei Unfall auf der L306 auf die Seite

Gummersbach (ots)

Ein 19-Jähriger aus Lindlar fuhr am Samstag (25. Oktober) gegen 08:20 Uhr auf der L306/Gelpestraße in Richtung Neuremscheid. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken kippte der Renault Master auf die Seite, rutschte über die Straße und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der 19-Jährige als auch sein 24-jähriger Beifahrer aus Gummersbach zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die L306 wurde für die Bergung des Fahrzeugs voll gesperrt.

