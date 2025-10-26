Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer gerät ins Schleudern und prallt gegen zwei weitere Fahrzeuge

Gummersbach Vollmerhausen (ots)

Ein 73 jähriger Gummersbacher verletzte sich heute in den frühen Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall schwer. Er fuhr gegen 04:15 Uhr auf der Vollmerhauser Straße aus Richtung Niederseßmar in Fahrtrichtung Ründeroth, als er in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Sein Fahrzeug schleuderte dadurch zunächst gegen einen geparkten Pkw, der auf dem Parkstreifen rechts neben der Fahrbahn abgestellt war. Weiterhin prallte er dort gegen einen zweiten geparkten Wagen und schleuderte auf die Fahrbahn zurück, wo das Unfallauto dann auf der Fahrerseite seine Endposition erreichte. Dadurch konnte sich der Fahrer nicht mehr selbstständig befreien.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr arbeiteten vor Ort und retteten den Verletzten. Ein Rettungswagen lieferte ihn in ein nahe liegendes Krankenhaus ein. Die Polizei ermittelte, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und unter Alkoholeinwirkung stand. An den beteiligten Pkw entstand schwerer Sachschaden. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell