Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autoreifen beschädigt

Wiehl (ots)

Unbekannte haben zwischen 19 Uhr und 21 Uhr am Samstag (25. Oktober) ein Auto und einen Lkw beschädigt, indem sie die Reifen durchstachen. Der graue Audi F2 und der VW parkten zur Tatzeit auf dem Siebenbürgerplatz und auf dem Parkplatz des Stadtteilhauses. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

