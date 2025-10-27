Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 68-Jährige

Hückeswagen (ots)

Anfang Oktober erhielt eine 68-Jährige Hückeswagenerin eine E-Mail von ihrer angeblichen Bank. In der Mail wurde die Seniorin aufgefordert eine Telefonnummer anzurufen, da ihr Konto nicht sicher sei und Maßnahmen zur Sicherung nötig seien. Dieser Aufforderung kam die Seniorin nach. Der vermeintliche Bankmitarbeiter glich ihre Daten ab, wobei er bereits alle Informationen hatte und die Seniorin die Daten lediglich bestätigte. Jedoch hatte der Betrüger, vermutlich über einen Link in der Mail, Zugriff auf das Tablet der Seniorin erlangt. Zwei Wochen nach dem Telefonat wurden zwei Abbuchungen im Gesamtwert eines niedrigen sechsstelligen Betrags von dem Konto der Seniorin getätigt, ohne, dass die Seniorin diese in Auftrag gegeben hatte. Die Polizei rät: - Die angezeigte Telefonnummer könnte manipuliert sein. Beenden Sie deshalb das Gespräch und rufen Sie lieber selbst bei Ihrer Bank zurück oder gehen Sie persönlich in der Filiale vorbei.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Prüfen Sie die Angaben durch direkte Kontaktaufnahme mit Ihrer Bank.

- Geben Sie niemals TAN-Nummern, PIN, Kreditkartennummer oder ähnliches weiter. Ein richtiger Bankmitarbeiter wird niemals danach fragen.

- Übergeben Sie auf keinen Fall Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

- Bei Zweifeln kontaktieren Sie die Polizei unter der 110

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell