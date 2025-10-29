Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Komplettrad von geparktem Fiat gestohlen
Gummersbach (ots)
Zwischen 16 Uhr am Montag (27. Oktober) und 08:00 Uhr am Dienstag haben Unbekannte ein Komplettrad von einem Fiat Panda gestohlen. Der Fiat stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Dieringhauser Straße in der Nähe der Marie-Juchacz-Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
