POL-CE: Sachbeschädigung an Parkscheinautomaten

Celle (ots)

In der Silvesternacht am 01.01.2025, gegen 0:10 Uhr, kam es in der Speicherstraße in Höhe der Zulassungsstelle zu einer Sachbeschädigung an einem Parkscheinautomaten, die offenbar durch einen missbräuchlich genutzten Feuerwerkskörper verursacht wurde. Hierbei haben derzeit unbekannter Täter einen Böller in das Münzgeldfach des Automaten eingeführt, wodurch anschließend durch die Explosion ein erheblicher Schaden entstanden ist. Dieser belaufe sich nach Angaben der Stadt Celle auf ca. 5000EUR

Hinweise bitte an die Polizei Celle unter der Rufnummer 05141-2770.

