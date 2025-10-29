Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 86-Jährige - Festnahme

Radevormwald (ots)

Eine 86-Jährige aus Radevormwald erhielt am Dienstag (28. Oktober) einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Der Betrüger gaukelte ihr vor, dass Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto festgestellt worden seien und deshalb ihr Konto gesperrt sei. Um ihr eine neue Karte zukommen zu lassen, benötige er ihre Bankkarte und ihre PIN. Kurz darauf erschien ein vermeintlicher Mitarbeiter der Bank bei der Seniorin und holte die Karte ab. Als kurz darauf noch ein Anruf folgte und der unbekannte Anrufer angab, auch ihre Gold- und Wertgegenstände prüfen zu müssen, beendete die 86-Jährige das Telefonat. Hinzu gerufene Beamte der Polizeiwache Wipperfürth trafen in der Uelfestraße einen Mann an, der eine hohe Summe Bargeld bei sich hatte und auf den die von der Seniorin angegebene Personenbeschreibung passte. Es handelt sich bei dem Mann um einen 22-Jährigen aus Niederkassel. Im weiteren Verlauf konnte auch die Bankkarte der Seniorin bei dem 22-Jährigen gefunden werden. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei stellte zudem sein Handy und das von ihm genutzte Fahrzeug sicher. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren. Glück im Unglück für die 86-Jährige: Sie erhielt ihre Bankkarte und ihr Geld zurück. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Zugleich werden weitere Geschädigte oder Personen, die entsprechende Anrufe erhalten haben, gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

