PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 86-Jährige - Festnahme

Radevormwald (ots)

Eine 86-Jährige aus Radevormwald erhielt am Dienstag (28. Oktober) einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Der Betrüger gaukelte ihr vor, dass Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto festgestellt worden seien und deshalb ihr Konto gesperrt sei. Um ihr eine neue Karte zukommen zu lassen, benötige er ihre Bankkarte und ihre PIN. Kurz darauf erschien ein vermeintlicher Mitarbeiter der Bank bei der Seniorin und holte die Karte ab. Als kurz darauf noch ein Anruf folgte und der unbekannte Anrufer angab, auch ihre Gold- und Wertgegenstände prüfen zu müssen, beendete die 86-Jährige das Telefonat. Hinzu gerufene Beamte der Polizeiwache Wipperfürth trafen in der Uelfestraße einen Mann an, der eine hohe Summe Bargeld bei sich hatte und auf den die von der Seniorin angegebene Personenbeschreibung passte. Es handelt sich bei dem Mann um einen 22-Jährigen aus Niederkassel. Im weiteren Verlauf konnte auch die Bankkarte der Seniorin bei dem 22-Jährigen gefunden werden. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei stellte zudem sein Handy und das von ihm genutzte Fahrzeug sicher. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren. Glück im Unglück für die 86-Jährige: Sie erhielt ihre Bankkarte und ihr Geld zurück. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Zugleich werden weitere Geschädigte oder Personen, die entsprechende Anrufe erhalten haben, gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 09:00

    POL-GM: Komplettrad von geparktem Fiat gestohlen

    Gummersbach (ots) - Zwischen 16 Uhr am Montag (27. Oktober) und 08:00 Uhr am Dienstag haben Unbekannte ein Komplettrad von einem Fiat Panda gestohlen. Der Fiat stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Dieringhauser Straße in der Nähe der Marie-Juchacz-Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 09:00

    POL-GM: Kabel und Rohre aus Rohbau gestohlen

    Wiehl (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (24. Oktober) und Montagmorgen haben Unbekannte Stromkabel, Verteilerkästen und Kupferrohre aus einem Rohbau in der Straße "Am Frauenbusch" gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 09:05

    POL-GM: Autoreifen beschädigt

    Wiehl (ots) - Unbekannte haben zwischen 19 Uhr und 21 Uhr am Samstag (25. Oktober) ein Auto und einen Lkw beschädigt, indem sie die Reifen durchstachen. Der graue Audi F2 und der VW parkten zur Tatzeit auf dem Siebenbürgerplatz und auf dem Parkplatz des Stadtteilhauses. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren