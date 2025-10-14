PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Schleuser verurteilt

Berggießhübel (ots)

Am Dienstag, den 7. Oktober 2025 wurde am Landgericht Dresden nach insgesamt sechs Verhandlungstagen das Urteil gegen einen syrischen Staatsbürger gesprochen, welcher wegen versuchten Mordes in sieben tateinheitlichen Fällen angeklagt war. Der vorsitzende Richter des Landgerichtes verurteilte Herrn AL I. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten. Die angeklagten Taten umfassen unter anderem das Einschleusen von Ausländer, die Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Körperverletzung, Sachbeschädigung, unterlassene Hilfeleistung, sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von 8 Jahren gefordert.

Herr AL I. war am 22. Juni 2023 Fahrer eines Renault Laguna und sollte nach erfolgter Einreise nach Deutschland auf der BAB17 an der Anschlussstelle Bad Gottleuba kontrolliert werden. Dieser Maßnahme widersetzte er sich durch Entziehen der Kontrolle in Richtung Pirna. Mit einer Geschwindigkeit von ca. 200 km/h befuhr er die Autobahn bis nach Pirna und nutzte dabei alle Fahrstreifen und den Seitenstreifen mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Er verließ die Autobahn in Pirna, überfuhr dabei mehrere Leitpfosten, überquerte die Kreuzung an der B172 a bei der Rotlichtphase und fuhr anschließend weiter in Richtung Pirna. Nach ca. 1 Kilometer wollte er von der B172 a abfahren, überfuhr dabei die Leitplanke, hob dadurch mit seinem Fahrzeug ab und landete neben einem Löschteich. Insgesamt sieben illegal eingereiste Personen stiegen über die Türen und dem Kofferraum aus und versuchten zu flüchten. Einige der Personen wurden beim Unfall verletzt und wurden ärztlich versorgt. Der Fahrer Herr AL I. konnte nicht festgestellt werden. Er wurde im Nachgang der Ermittlungen zur Festnahme mit einem internationalen Haftbefehl ausgeschrieben. Im Januar 2025 konnte er in Kroatien festgenommen und im Februar 2025 an Deutschland ausgeliefert werden.

Das Gericht stufte das Verhalten des Angeklagten nicht als versuchten Mord in sieben Fällen ein, sondern als Einschleusen von Ausländern. Als ein besonders schwerwiegender Umstand wurde angeführt, dass eine Person im Kofferraum des Fahrzeuges mitgefahren war. Das Gericht betonte, dass die Tat objektiv lebensgefährlich war, der Angeklagte jedoch subjektiv auf ein gutes Ende vertraute. Sein Ziel war es nicht, den Tod oder die Verletzung der geschleusten Personen zu verursachen, sondern eine erfolgreiche und unauffällige Ankunft der Migranten in Deutschland zu gewährleisten.

Die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, gegen das Urteil Revision einzulegen. Das gesprochene Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 08:14

    BPOLI BHL: 45 Tage Haft

    Breitenau (ots) - Am 13. Oktober 2025 gegen 19:30 Uhr wurde ein 20- jähriger Moldawier am Grenzübergang Breitenau zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstellig. Die Fahndungsüberprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Optionen waren, 45 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder diese durch Zahlung von 4.762,60 Euro abzuwenden. Der er nicht zahlungsfähig war, wurde er anschließend in die JVA Dresden eingeliefert. ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 07:01

    BPOLI BHL: 366 Tage Haft und Aberkennung Freizügigkeit

    Breitenau (ots) - Ein 35- jähriger Bulgare wurde am 10. Juli gegen 15:00 Uhr am Grenzübergang Breitenau einer grenzpolizeilichen Fahndungsüberprüfung unterzogen. Das Ergebnis der Kontrolle war, dass die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ihn zur Festnahme wegen Körperverletzung ausgeschrieben hat. Von einer dreijährigen Gesamtfreiheitsstrafe muss er noch 366 Tage verbüßen. Des Weiteren bestand gegen ihn ein nationales ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 08:18

    BPOLI BHL: Sechs Haftbefehle vollstreckt

    Berggießhübel (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel haben vom 24. September 2025 an, in knapp 24 Stunden sechs Haftbefehle verschiedener Staatsanwaltschaften aus Deutschland an den Grenzübergängen zu Tschechien vollstreckt. Personen aus Bulgarien und Rumänien wurden wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben. Alle konnten ihren Haftantritt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren