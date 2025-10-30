PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Hückeswagen (ots)

Unbekannte hebelten am Mittwoch (29. Oktober) zwischen 17 Uhr und 19:50 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses im Theodor-Fontane-Weg auf. Die Kriminellen durchwühlten mehrere Schränke und hebelten eine Geldkassette auf. Sie entkamen mit Silberschmuck und Bargeld. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 12:39

    POL-GM: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 86-Jährige - Festnahme

    Radevormwald (ots) - Eine 86-Jährige aus Radevormwald erhielt am Dienstag (28. Oktober) einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Der Betrüger gaukelte ihr vor, dass Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto festgestellt worden seien und deshalb ihr Konto gesperrt sei. Um ihr eine neue Karte zukommen zu lassen, benötige er ihre Bankkarte und ihre PIN. Kurz darauf erschien ein vermeintlicher Mitarbeiter der Bank bei ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 09:00

    POL-GM: Komplettrad von geparktem Fiat gestohlen

    Gummersbach (ots) - Zwischen 16 Uhr am Montag (27. Oktober) und 08:00 Uhr am Dienstag haben Unbekannte ein Komplettrad von einem Fiat Panda gestohlen. Der Fiat stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Dieringhauser Straße in der Nähe der Marie-Juchacz-Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren