Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck
Hückeswagen (ots)
Unbekannte hebelten am Mittwoch (29. Oktober) zwischen 17 Uhr und 19:50 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses im Theodor-Fontane-Weg auf. Die Kriminellen durchwühlten mehrere Schränke und hebelten eine Geldkassette auf. Sie entkamen mit Silberschmuck und Bargeld. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
