Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mann flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugenaufruf

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend, dem 19.07.2025 gegen 17:50 Uhr wollten Kräfte des Polizeireviers Heidelberg-Nord einen VW-Fahrer samt Beifahrer in der Goethestraße aufgrund eines Gurtverstoßes kontrollieren. Als die Polizisten an das haltende Auto herantraten, fuhr der 25-Jährige plötzlich los. Die Polizeistreife nahm zunächst die Verfolgung in Richtung Uhlandstraße auf, verloren das Fahrzeug aufgrund der hohen Geschwindigkeit aber nach kurzer Zeit aus den Augen. Mehrere Zeugen meldeten bei der Polizei, einen schwarzen VW, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch das dortige Wohngebiet fahre. Im Rahmen der Fahndung konnte der VW letztendlich verlassen in der Friedlandstraße Ecke Sudetenstraße aufgefunden werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 25-Jähriger als Fahrer identifiziert werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen wegen Verbotenen Kraftfahrzeugrennen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können, sich an das zuständige Polizeirevier unter der Nummer 06221 4569-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell