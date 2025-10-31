PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer bei Unfall auf Trasse schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Ein 60-jähriger Radfahrer aus Marienheide hat sich am Donnerstag (30. Oktober) bei einem Alleinunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der 60-Jährige fuhr gegen 05:40 Uhr auf der Radtrasse, als er auf Höhe der Straße "Am Steinbruch" mit einem umgestürzten Baum kollidierte, der auf die ehemalige Bahntrasse ragte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

