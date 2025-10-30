Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle brechen "Gift-Box" auf

Gummersbach (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch (29. Oktober) gegen 9:30 Uhr zwei Personen, die eine "Gift-Box" in der Heerstraße in Derschlag aufhebelten. Als die Täter von der Zeugin angesprochen wurden, flüchteten sie mit einem schwarzen VW-Kombi. Die Kriminellen erbeuteten Kleidung, Geschirr und Stofftiere. Bei den Unbekannten handelte es sich um zwei Frauen, ca. 30-40 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Eine hatte glatte schwarze Haare und trug ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt. Die Zweite hatte ebenfalls schwarze Haare, zu einem Pferdeschwanz gebunden, und war mit einem braunen Oberteil mit buntem Aufdruck bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

