PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle brechen "Gift-Box" auf

Gummersbach (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch (29. Oktober) gegen 9:30 Uhr zwei Personen, die eine "Gift-Box" in der Heerstraße in Derschlag aufhebelten. Als die Täter von der Zeugin angesprochen wurden, flüchteten sie mit einem schwarzen VW-Kombi. Die Kriminellen erbeuteten Kleidung, Geschirr und Stofftiere. Bei den Unbekannten handelte es sich um zwei Frauen, ca. 30-40 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Eine hatte glatte schwarze Haare und trug ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt. Die Zweite hatte ebenfalls schwarze Haare, zu einem Pferdeschwanz gebunden, und war mit einem braunen Oberteil mit buntem Aufdruck bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 10:41

    POL-GM: Unbekannte brechen Transporter auf

    Wiehl (ots) - In der Zeit von Montag (27. Oktober) bis Mittwoch brachen Kriminelle das Schloss der Laderaumtür eines Transporters auf, der in der Kampstraße in Oberwiehl stand. Die Unbekannten stahlen mehrere Werkzeuge und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:40

    POL-GM: Einbrecher entkommen ohne Beute

    Wipperfürth (ots) - Am Mittwoch (29. Oktober) hebelten Einbrecher zwischen 11 Uhr und 19 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Siebenborn" auf. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume und entkamen in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:39

    POL-GM: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

    Hückeswagen (ots) - Unbekannte hebelten am Mittwoch (29. Oktober) zwischen 17 Uhr und 19:50 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses im Theodor-Fontane-Weg auf. Die Kriminellen durchwühlten mehrere Schränke und hebelten eine Geldkassette auf. Sie entkamen mit Silberschmuck und Bargeld. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren