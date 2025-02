Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gebäudebrand im Ortsteil Lehe

Am Donnerstag, den 06.02.2025 wurde der Leitstelle durch mehrere Anrufer ein Feuer in einem Gebäude in Lehe gemeldet. Daraufhin wurde um 20:30 Uhr der erste Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ergab die Erkundung, dass im Hinterhof ein leerstehender Teil eines eingeschossigen Gebäudes in Vollbrand stand. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zum Ablöschen von Glutnestern mussten allerdings größere Teile der Decke und des Daches aufgenommen werden.

Der Einsatz wurde um ca. 22:30 Uhr beendet. Vor Ort waren 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven.

