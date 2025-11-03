PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Weißes Piaggio Mofa gestohlen

Waldbröl (ots)

Zwischen 10 Uhr am Samstag (1. November) und 16:45 Uhr am Sonntag haben Unbekannte ein Mofa von einem Parkplatz in der Brölbahnstraße in der Nähe des Busbahnhofs gestohlen. Das weiße Mofa des Herstellers Piaggio mit dem Kennzeichen 584ROM war mit der Lenkradsperre gesichert. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

