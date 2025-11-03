POL-GM: Weißes Piaggio Mofa gestohlen

Wipperfürth (ots) - Ein 60-jähriger Radfahrer aus Marienheide hat sich am Donnerstag (30. Oktober) bei einem Alleinunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der 60-Jährige fuhr gegen 05:40 Uhr auf der Radtrasse, als er auf Höhe der Straße "Am Steinbruch" mit einem umgestürzten Baum kollidierte, der auf die ehemalige Bahntrasse ragte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Rückfragen von ...

