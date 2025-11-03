Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Weißes Piaggio Mofa gestohlen
Waldbröl (ots)
Zwischen 10 Uhr am Samstag (1. November) und 16:45 Uhr am Sonntag haben Unbekannte ein Mofa von einem Parkplatz in der Brölbahnstraße in der Nähe des Busbahnhofs gestohlen. Das weiße Mofa des Herstellers Piaggio mit dem Kennzeichen 584ROM war mit der Lenkradsperre gesichert. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
