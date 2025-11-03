Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Wipperfürth (ots)

Auf Werkzeug hatten es Einbrecher abgesehen, die zwischen 17:15 Uhr am Samstag (1. November) und 15 Uhr am Sonntag in einen Rohbau in der Straße "Reinhagensbusch" eingebrochen sind. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Sie entkamen mit diversem Werkzeug als Diebesgut. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

