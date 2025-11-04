PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Waldbröl (ots)

Ein Anwohner der Grünenbacher Straße alarmierte am Montag (3. November) gegen 8:10 Uhr die Polizei, weil er über eine Handy-App eine vermummte männliche Person beobachten konnte, die sich auf seinem Grundstück aufhielt. Die eingetroffenen Polizisten stellten fest, dass Unbekannte die Glasscheiben der Terrassen- und der Haustür des Einfamilienhauses eingeschlagen hatten. Im Haus durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und flüchteten anschließend. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
