Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Handtaschenraub - Zeugen gesucht
Hückeswagen (ots)
Eine 41-jährige Hückeswagenerin war am Dienstag (4. November) gegen 08:45 Uhr zu Fuß auf der Peterstraße unterwegs. Ein Mann wechselte vor ihr auf ihre Straßenseite und passierte die 41-Jährige. Plötzlich versuchte der Unbekannte, der 41-Jährigen von hinten ihren Rucksack von der Schulter zu reißen. Als die 41-Jährige laut schrie, ließ der Unbekannte von dem Rucksack ab und flüchtete. Der Unbekannte war circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, hatte eine spitze Nase und einen Oberlippen- und Kinnbart. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit buntem Schriftzug und eine lange grüne Hose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell