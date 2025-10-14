Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angriff in Regionalbahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Sulzbach (ots)

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 23:07 Uhr auf Höhe des Bahnhofs Sulzbach. Zunächst soll es zwischen den beiden 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen und zwei bislang unbekannten Täterinnen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf gingen die Tatverdächtigen offenbar auf die beiden Geschädigten zu und sollen sie ins Gesicht geschlagen und getreten haben. Anschließend verließen die beiden Frauen den Zug am Bahnhof Murrhardt. Die Geschädigten erstatteten im Anschluss Anzeige beim Polizeirevier Schwäbisch Hall. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei einer der Tatverdächtigen um eine etwa 30 bis 35 Jahre alte Frau, mit circa 1,70 Meter Körpergröße und langen braunen Haaren bis zur Brust. Sie war augenscheinlich komplett schwarz gekleidet und trug mutmaßlich schwarze Stiefel. Ihre Begleiterin soll etwa 16 bis 20 Jahre alt und circa 1,65 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Auch sie soll braune Haare haben und war offenbar mit einem grünen Pullover sowie weißen Stiefeln bekleidet. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0711 55049-1020 zu melden.

