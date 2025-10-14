PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angriff in Regionalbahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Sulzbach (ots)

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 23:07 Uhr auf Höhe des Bahnhofs Sulzbach. Zunächst soll es zwischen den beiden 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen und zwei bislang unbekannten Täterinnen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf gingen die Tatverdächtigen offenbar auf die beiden Geschädigten zu und sollen sie ins Gesicht geschlagen und getreten haben. Anschließend verließen die beiden Frauen den Zug am Bahnhof Murrhardt. Die Geschädigten erstatteten im Anschluss Anzeige beim Polizeirevier Schwäbisch Hall. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei einer der Tatverdächtigen um eine etwa 30 bis 35 Jahre alte Frau, mit circa 1,70 Meter Körpergröße und langen braunen Haaren bis zur Brust. Sie war augenscheinlich komplett schwarz gekleidet und trug mutmaßlich schwarze Stiefel. Ihre Begleiterin soll etwa 16 bis 20 Jahre alt und circa 1,65 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Auch sie soll braune Haare haben und war offenbar mit einem grünen Pullover sowie weißen Stiefeln bekleidet. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0711 55049-1020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:52

    BPOLI S: Bilanz der Bundespolizei zum 178. Cannstatter Volksfest

    Stuttgart (ots) - Nach 16 Festtagen endete am 12. Oktober 2025 der Sondereinsatz der Bundespolizei anlässlich des 178. Cannstatter Volksfestes. Trotz eines Anstiegs der polizeilichen Vorkommnisse blickt die Bundespolizei positiv auf den Einsatz zurück. Der Schwerpunkt der Einsatzmaßnahmen lag auch in diesem Jahr auf dem Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt sowie dem Hauptbahnhof Stuttgart. Nachdem im vergangenen Jahr ein ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:42

    BPOLI S: 42-Jähriger in Regionalbahn bedroht - Bundespolizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg/Heilbronn/Würzburg (ots) - Ludwigsburg/Heilbronn/Würzburg: Am Samstagnachmittag (11. Oktober 2025) kam es in einer Regionalbahn von Würzburg in Richtung Heilbronn zu einer Bedrohung eines 42-jährigen Mannes. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 14:45 Uhr im zweiten Zugabteil des Regionalzugs. Der 42-jährige deutsche ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:41

    BPOLI S: 41-Jähriger versucht, Bundespolizisten mit Kopfstoß zu verletzen

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Stuttgart-Bad Cannstatt: Am Samstagabend (11. Oktober 2025) kam es am Bahnhof Bad Cannstatt zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 41-jähriger Mann versuchte, einen Bundespolizisten anzugreifen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn gegen 22:15 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren