Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 42-Jähriger in Regionalbahn bedroht - Bundespolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg/Heilbronn/Würzburg (ots)

Ludwigsburg/Heilbronn/Würzburg: Am Samstagnachmittag (11. Oktober 2025) kam es in einer Regionalbahn von Würzburg in Richtung Heilbronn zu einer Bedrohung eines 42-jährigen Mannes. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 14:45 Uhr im zweiten Zugabteil des Regionalzugs. Der 42-jährige deutsche Staatsangehörige soll sich in die Nähe einer augenscheinlich zusammengehörigen vierköpfigen Personengruppe gesetzt haben. Während der Fahrt konnte der Mann ein Streitgespräch innerhalb dieser Gruppe beobachten, bei dem ein männlicher Tatverdächtiger den augenscheinlich mit ihm reisenden Jugendlichen lautstark beleidigt haben soll. Der Tatverdächtige soll zudem versucht haben, den Jugendlichen mit der Faust zu schlagen, was jedoch durch die vermeintliche Mutter des Jugendlichen verhindert werden konnte. Daraufhin schritt der 42-Jährige offenbar verbal ein, um den Streit zu beruhigen. Weiterhin soll der Tatverdächtige den einschreitenden Mann mit Schlägen gedroht und ihn nach dem Ausstieg am Bahnhof verfolgt haben. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung. Zeugen, die den Vorfall in diesem besagten Zug beobachtet haben oder Hinweise zu den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/55049-1020 bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

