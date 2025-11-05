PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Engelskirchen (ots)

Am Dienstag (4. November) gegen 16:42 Uhr fuhr ein 25-Jähriger aus Engelskirchen in seinem VW Golf auf der Engelskirchener Straße in Richtung Gummersbach. In einer Linkskurve fuhr plötzlich ein Transit aus der Straße "Im Damm" auf seine Fahrspur, sodass der 25-Jährige eine Vollbremsung machen musste. Ein hinter dem VW fahrender 21-jähriger Ford-Fahrer aus Engelskirchen konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An dem Ford und dem VW entstand erheblicher Sachschaden. Der 21-Jährige und der 25-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu. Währenddessen setzte der unbekannte Transit-Fahrer seine Fahrt fort. Der 21-Jährige und der 25-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der flüchtige Fahrer, ein 45-Jähriger aus Gummersbach, konnte anhand von Zeugenhinweisen ausfindig gemacht werden.

